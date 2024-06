ماكرون يعلن استعداده لإجراء محادثات مع بوتين

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين لا يستبعد إمكانية إجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول مواضيع مختلفة.

وقال ماكرون في بودكاست Génération Do It Yourself (GDIY): "أنا أؤمن بقوة الحوار، وسأواصل الحوار مع فلاديمير بوتين.. لم يكن هناك (حوار) في الأشهر القليلة الماضية، لكنني لا أستبعده بشأن موضوع أو آخر".

وأضاف: "يمكننا الحديث فيما يتعلق بمسألة محطات الطاقة النووية أو بشأن أي شيء آخر، لكنني أقول بصدق أعتقد أنه من المهم دائما مواصلة الحوار"، ولم يوضح الرئيس الفرنسي ما كان يقصد في حديثه عن محطة الطاقة النووية.

وفي مارس الماضي، رفض ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الافتراض بأن بوتين جعل العلاقات معه فاترة، مذكرا بأنه أجرى عدة محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي في بداية الصراع في أوكرانيا.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق إن موسكو مستعدة للتفاعل مع باريس إذا كان لدى الجانب الفرنسي مثل هذه المصلحة. وبحسب الرئيس الروسي، كانت تربطه علاقة عمل جيدة مع ماكرون، لكن الرئيس الفرنسي أنهى هذه العلاقة.

المصدر: RT