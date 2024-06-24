رسميا.. بايدن يضيف كينيا إلى قائمة حلفاء واشنطن الرئيسيين خارج الناتو

أكد البيت الأبيض، يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مرسوما بمنح كينيا صفة "الحليف الرئيسي خارج الناتو".

وكان بايدن قد أبلغ الكونغرس في مايو الماضي، تزامنا مع زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو لواشنطن، بخططه لإضافة كينيا إلى قائمة حلفاء واشنطن الرئيسيين خارج حلف الناتو.

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ويشير موقع الخارجية الأمريكية إلى أن صفة "الحليف الرئيسي خارج الناتو" دليل على "علاقات وثيقة" مع واشنطن، وتفترض منح بعض الامتيازات للشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني وتوريدات الأسلحة، مع أنها لا تنص على أي التزامات أمنية للولايات المتحدة أمام الدولة الحليفة.

وجدير بالذكر أن كينيا أصبحت الدولة الـ 19 التي تتمتع بصفة حليف الولايات المتحدة الرئيسي خارج الناتو.

المصدر: تاس