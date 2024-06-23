هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن تضرر سفينة تجارية وإجلاء طاقمها قبالة السواحل اليمنية

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أن سفينة تجارية تبحر قرب سواحل اليمن تعرضت لتسرب المياه إلى داخلها وكان من غير الممكن السيطرة عليه.

وأشارت الهيئة في حسابها على منصة "إكس" موقعها الإلكتروني إلى إجلاء طاقم السفينة وقائدها وتم إنقاذهم بواسطة سفينة مساعدة. ولفتت إلى أن أنه "جرى إبلاغ السلطات المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الهيئة في بيان: "تلقينا تقريرا عن حادث وقع على بعد 65 ميلا بحريا (حوالي 120 كيلومترا) غرب الحديدة باليمن"، مشيرة إلى أنه جرى تصنيف الحادث على أنه "هجوم".

وأضافت: "تم تصنيف الحادث على أنه هجوم وباشرت السلطات التحقق من الأمر.. وننصح السفن بالتنقل في المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وفي آخر التطورات أعلنت "الهيئة البحرية" أن حادثا وقع على بعد 23 ميلا بحريا غرب المخا باليمن وأصيبت السفينة بقذيفة مجهولة الهوية.

وأضافت: "تم إخماد الحريق بنجاح من قبل طاقم السفينة التي واصلت طريقها إلى ميناء الاتصال التالي".

المصدر: RT