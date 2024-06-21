الدفاع الروسية تعلن القضاء على 13710 عسكريين أوكرانيين وأسر 37 آخرين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 13710 عسكريين أوكرانيين وأسر 37 آخرين وتدمير مئات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف وتحرير بلدة بمقاطعة زابوروجيه خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية الأسبوعي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

إقرأ المزيد

منذ الـ15 وحتى الـ21 من يونيو الجاري وجهت قواتنا 14 ضربة لمواقع القوات الأوكرانية وبنيتها التحتية ومطاراتها العسكرية ومخازن الأسلحة ومحطات الكهرباء ومواقع لتجميع الزوارق المسيرة.

تم ضرب تجمعات للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ونازييها.

حسنت قوات "الشمال" من مواقعها وتم صد 17 هجوما وبلغت خسائر العدو 1980 عسكريا و4 دبابات وناقلة جند أمريكية "سترايكر" وآليات ومدافع غربية و3 محطات حرب إلكترونية "بوكوفِل-إيه دي".

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 12 هجوما وكبدت العدو 3330 قتيلا ودمرت دبابتين وآليات ومركبات عسكرية ومدافع غربية و4 محطات حرب إلكترونية "نوتا".

عززت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 6 هجمات معادية وبلغت خسائر العدو 4290 عسكريا ودبابة "ليوبارد" ألمانية ومدافع غربية وآليات و4 ناقلات جند "أم 113" أمريكية.

عززت قوات "المركز" مواقعها وصدت 31 هجوما وكبدت العدو 2530 جنديا و6 مدرعات "ماكس برو" و"هومفي" أمريكية ومدافع غربية.

حررت قوات "الشرق" بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه وبلغت خسائر العدو 970 فردا ومدافع ومدرعات و3 محطات إلكترونية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني وكبدته 610 عسكريين وآليات ومدافع غربية ومدرعات وراجمات صواريخ غربية وسوفيتية.

دمرت القوات الروسية صاروخي "نيبتون - أم دي" سوفيتيين موجهين وأسقطت 8 قنابل موجهة "هامير" فرنسية و55 صاروخ "هيمارس" أمريكية.

إسقاط 397 مسيرة.

استسلام 37 عسكريا أوكرانيّا.

إسقاط 114 مسيرة وتدمير 6 زوارق مسيرة أوكرانية استهدفت القرم وجنوب غربي روسيا الليلة الماضية.

المصدر: RT