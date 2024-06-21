الكرملين: ردّ الغرب على زيارة بوتين كوريا الشمالية وفيتنام كان متوقعا

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن رد فعل الغرب على زيارة الرئيس فلاديمير بوتين كوريا الديمقراطية وفيتنام مؤخرا، كان متوقعا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة حيث قال إن رد فعل الغرب على زيارتي الدولة لبوتين إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفيتنام "كان متوقعا، حيث ينظر الغرب إلى أي نشاط للسياسة الخارجية الروسية بعداء، لا سيما إذا كان يتركز في المناطق المجاورة مباشرة لبلادنا. ينظر إليه من خلال منظور التوجهات الرئيسية للتطلعات الغربية لقمع روسيا وجميع أنشطتها".

وقد قام الرئيس بوين بزيارة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفيتنام في الفترة من 18-20 يونيو الجاري.

المصدر: RT