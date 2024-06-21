رسالة قاسية من والدة أسير: نتنياهو في حالة حرب مع الجميع

أشارت "واشنطن بوست" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخوض عدة معارك بآن واحد في غزة ولبنان، ومع أهالي الأسرى الإسرائيليين وحكومة الحرب التي حلّها.

وكتبت الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو زعيم منخرط في معارك عديدة، ولا تزال بلاده في خضم هجوم عسكري غير مسبوق ضد حركة "حماس" وقطاع غزة منذ أشهر.

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ولفتت الصحيفة إلى تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، وتبادل المسؤولين الإسرائيليين و"حزب الله" اللبناني التهديدات بحرب واسعة.

وتطرق مقال الصحيفة إلى لجوء نتنياهو أيضا إلى الصراعات الأقرب إلى الوطن والبعيدة عنه عندما حل مؤخرا "حكومة الحرب" التي تضم زمرة من المسؤولين والمنافسين والسياسيين ومن هم أكثر اعتدالا منه.

وأدت الخلافات حول طريقة تعامل نتنياهو مع الصراع واسترضاء اليمين المتطرف في إسرائيل إلى الابتعاد عن الغرض من هذه "حكومة الحرب".. لقد تشاجر مع جنرالات إسرائيل مع تصاعد الخلافات العامة القادمة من كبار الضباط في إسرائيل. على حد تعبير الصحيفة.

ثم هناك الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هاجمه نتنياهو في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب حجب توريد الأسلحة عن إسرائيل وإحباط هدفها المتمثل في هزيمة "حماس" بشكل كامل.

وتابعت الصحيفة: "يستغل نتنياهو، السياسي الماكر ورئيس الوزراء الأطول خدمة في إسرائيل، كل ما في وسعه من أدوات في مسعى يائس على نحو متزايد للتشبث بالسلطة. وقد أدى الغضب الداخلي بسبب عدم رغبته على ما يبدو في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين عند حماس، إلى تأجيج احتجاجات جديدة هذا الأسبوع في مدن البلاد ودعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة".

وأخيرا ذكرت الصحيفة بالحرب التي يقودها نتنياهو في مواجهة احتجاجات العائلات والمتعاطفين مع الأسرى الإسرائيليين والتي قالت فيها والدة إحدى هؤلاء الأسرى مخاطبة نتنياهو: "لقد اخترت بقاءك السياسي على حساب الشعب والرهائن.. الذنب سوف يلاحقك إلى القبر. لا يمكنك الهروب منه".

المصدر: "واشنطن بوست"