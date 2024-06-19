رسومات توابيت لمقاتلات ميراج الفرنسية تظهر في قلب باريس (صور)

ظهرت رسومات وكتابات في عدة أماكن بباريس يوم الأربعاء لمقاتلات ميراج الفرنسية على شكل توابيت مكتوب عليها "ميراج لأوكرانيا"، والتي وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بتسليمها لكييف.

وعثر على الرسومات بالقرب من مبنى مكتب صحيفة "ليبراسيون" في باريس.

وتم رسم خمس رسومات كبيرة تظهر الطائرة على شكل نعش، مع كتابة في الأعلى: "ميراج لأوكرانيا".

وتلقى مكتب صحيفة "ليبراسيون" في باريس مكالمة هاتفية من فتاة قدمت نفسها باسم مارينا برقم أوكراني، والتي قالت إنها رسمت حوالي 50 شكلا من هذا النوع، فيما تم إخطار الصحفيين أيضا برسومات على شكل توابيت في برج إيفل.

واعتقلت الشرطة الفرنسية في وقت سابق، ثلاثة مولدوفيين يشتبه في قيامهم برسم رسومات على الجدران في باريس على شكل توابيت لجنود فرنسيين في أوكرانيا.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن المحكمة لم تجد "تدخلا أجنبيا" في الرسومات والكتابة على الجدران التي تحمل "توابيت الجنود الفرنسيين"، وتم إطلاق سراح المولدوفيين المحتجزين.

كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص أيضا في وقت سابق، بعد العثور على خمسة توابيت فارغة ملفوفة بالأعلام الفرنسية وملصق كتب عليه "جنود فرنسيون قتلوا في أوكرانيا" بالقرب من برج إيفل. وكان المعتقلون مواطنين من بلغاريا وأوكرانيا وألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، أنه لم يتم توجيه أي اتهامات إليهم. فيما ذكرت تقارير نقلا عن مصادر مطلعة على القضية، أنه سيتم ترحيل اثنين منهم من فرنسا.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أن بلاده ستسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تعتزم تدريب 4.5 آلاف جندي أوكراني وتجهيزهم.

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هذا وحذرت روسيا باستمرار الدول الغربية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة وقالت إن إمدادات الأسلحة لكييف تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية