حرائق الغابات تجتاح اليونان وتركيا ورجال الإطفاء ينجحون في إخماد معظمها

نجح العشرات من رجال الإطفاء في اليونان والطائرات في احتواء حريق غابات كبير على أطراف أثينا دفع السلطات يوم الأربعاء إلى إصدار أوامر إخلاء لمستوطنتين قريبتين.

كما اجتاحت حرائق الغابات الصيفية تركيا حيث تم إخلاء قريتين ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وقالت خدمة الإطفاء اليونانية إن الحريق الذي وقع بالقرب من أثينا وهو واحد من عشرات الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد الأربعاء، تم احتواؤه إلى حد كبير لكن رجال الإطفاء سيبقون في حالة تأهب طوال المساء لمنع تجدد الحريق.

وأفاد المسؤولون بأن حرائق الغابات تفاقمت بسبب الطقس العاصف والحار والجاف ويبدو أنها اندلعت عمدا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب تتصاعد بين الحشائش وأشجار الزيتون في منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بالقرب من فاري على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الجنوب من وسط أثينا.

وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانيس إن الرياح وصلت في بعض الأحيان إلى قوة عاصفة، بينما تم الاستعانة بتعزيزات من الشرطة لإخراج بعض السكان من منازلهم.

وذكرت السلطات المحلية أيضا أن الحريق بدأ ينحسر في وقت متأخر الأربعاء.

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من جهته، صرح رئيس البلدية المحلي ديميتريس كيوسيس لتلفزيون "إي آر تي" الحكومي: "الوضع أصبح تحت السيطرة.. آمل أن ينتهي كل شيء خلال الساعتين المقبلتين."

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور، فيما قالت خدمة الإطفاء إنه من السابق لأوانه تأكيد الأضرار التي لحقت بالمتاجر والمنازل.

وعمل أكثر من 140 من رجال الإطفاء بمساعدة 16 طائرة ومروحية لإسقاط المياه، على السيطرة على الحريق.

وتنتشر في المنطقة المحيطة مئات المباني المتفرقة سواء المنازل أو الشركات.

كما يكافح رجال الإطفاء والطائرات حريقا كبيرا آخر في منطقة بيلوبونيز الجنوبية أدى إلى إخلاء قرية وكذلك حرائق في وسط اليونان وفي جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجه.

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حريق متعمد

وقال فاسيليس كيكيلياس وزير أزمة المناخ والحماية المدنية، إن هناك اشتباها قويا في حدوث حريق متعمد.

وأضاف: "بحوزة المحققين مواد مرئية تظهر بوضوح أنه تم إشعال النار في شجيرات جافة.. تم العثور على علبة بنزين في مكان قريب".

هذا، وأخمدت خدمة الإطفاء حرائق شرق أثينا وفي جزيرتي إيفيا وناكسوس في بحر إيجه، حيث تم القبض على رجل للاشتباه في أنه أشعل النار عن طريق الخطأ.

واندلعت العشرات من حرائق الغابات في اليونان خلال الأيام الأخيرة وسط درجات حرارة الصيف الحارقة، لكن تم إخمادها قبل أن تتسبب في أضرار جسيمة. وتم القبض على عدة أشخاص ووجهت إليهم تهمة إشعال الحرائق عن طريق الخطأ.

تم إعلان أن منطقة أثينا الكبرى معرضة لخطر كبير للحرائق يومي الأربعاء والخميس.

وحرائق الغابات شائعة في فصول الصيف الجافة والحارة في اليونان، وتسببت في مقتل العشرات خلال السنوات الأخيرة. وحذرت السلطات من مخاطر عالية بشكل خاص هذا الصيف بعد شتاء جاف ودافئ ترك النباتات جافة جدا.

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حرائق في تركيا

أما في تركيا، فقد قال مسؤولون الأربعاء إنهم سيطروا على حريقي غابات في شبه جزيرة جاليبولي التاريخية وإجيآبات وكلاهما في مقاطعة كاناكالي شمال غرب البلاد.

وكافح المئات من رجال الإطفاء والمتطوعين بمساعدة 15 طائرة لإسقاط المياه، الحرائق التي اندلعت يوم الثلاثاء.

وبحسبما ورد بدأ حريق إيجيأبات عندما شب حريق في النفايات الزراعية وانتشر عن طريق الخطأ في الغابة.

وأفاد مسؤولون بأنه تم إخلاء قريتين في جاليبولي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق العديد من المعالم التاريخية في جاليبولي مؤقتا أمام الزوار بسبب الحريق.

وتم الإبلاغ عن أربعة حرائق أخرى يوم الأربعاء في غرب تركيا.

المصدر: أ ب