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المغرب.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية (صور)

أخبار العالم العربي

المغرب.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية (صور)
Gettyimages.ru
حريق - صورة تعبيرية
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اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم طال مجموعة واسعة من المحلات التجارية  بين حيي مير علي والسي لخضر بمدينة وجدة في المغرب.

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ووفقا للسلطات المغربية طال الحريق عدة متاجر منها سوق لبيع الخضر والفواكه والأفرشة وبضائع مختلفة.

وبحسبما أوردته وكالة "هسبريس" المغربية فإن الشرارة الأولى للحريق انطلقت في حوالي الساعة  8:30 من صباح اليوم قبل أن تتوسع النيران داخل السوق ومحيطه.

وفور إشعارها، تدخّلت عناصر الوقاية المدنية لتتمكّن من إخماد الحريق بالكامل في حوالي الساعة 10:00 صباحا، فيما تواصل إزالة مخلفاته لتجنّب تجدّد النيران.

وفتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة، معززة بعناصر من الشرطة التقنية والعلمية، تحقيقا في أسباب اندلاع الحريق.

المغرب.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية (صور)
hespress
المغرب.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية (صور)
hespress
المغرب.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية (صور)
hespress
المغرب.. حريق ضخم في مدينة وجدة يطال مجموعة واسعة من المحال التجارية (صور)
hespress

المصدر: هسبريس

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