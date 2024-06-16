حريق كبير يلتهم 300 نخلة في محافظة الوادي الجديد المصرية

شهدت مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المصرية مساء اليوم، اندلاع حريق كبير بمزرعة نخيل، حيث التهمت النيران حوالي 300 نخلة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على الحريق.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحريق شب بمزرعة نخيل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والتهمت النيران عددا كبيرا من أشجار النخيل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بمزرعة نخيل تقع بجوار المسجد الكبير بمنطقة الشعلة بمدينة الخارجة حيث التهمت النيران نحو 300 نخلة.

وعلى الفورهرعت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل امتداده للمناطق الزراعية والسكنية المجاورة.

وأكدت السلطات المحلية أنها تجري تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكليف مباحث مديرية أمن المنطقة بالتحري حول أسباب الواقعة.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية