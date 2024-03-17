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مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)

مجتمع

مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد المصرية اليوم الأحد، في إخماد حريق نشب في مزرعة نخيل شرق مدينة الخارجة، نتج عنه تفحم عشرات الأشجار.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة، يفيد بإخماد حريق بنطاق مدينة الخارجة، حيث تبين نشوب حريق في مزرعة نخيل على مساحة فدان بمنطقة "السبط" شرقي المدينة.

وأسفر الحريق عن تفحم 50 نخلة بشكل مبدئي، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة النيران إلى المناطق والمزارع المجاورة.

وعملت قوات الإطفاء على مواصلة أعمال تبريد منطقة الحريق، فيما هي تحرر محضرا بالحريق إياه.

كما واصلت مديرية الزراعة أعمال حصر الخسائر الناجمة عن الحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى انتداب قسم الأدلة الجنائية من مديرية الأمن لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

هذا ونشرت شبكة "مصراوي" مجموعة صور للحريق.

مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)
مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)
مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)
مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)
مصر..حريق كبير بمزرعة نخيل في محافظة الوادي الجديد وتفحم 50 شجرة (صور)

المصدر: "صدى البلد" + "مصراوي"

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