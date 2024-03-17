حريق في مول تجاري بالقاهرة (فيديو)
اندلع حريق ضخم في مول تجاري شهير بشارع التسعين بالتجمع الخامس في القاهرة اليوم الأحد.
وأفادت التحريات الأولية أن الحريق نشب الحريق في الطابق الثالث، وناتج عن ماس كهربائي، وتم إرسال 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث.
عاجل :— 🇪🇬 Mr/Sherif Ehab (@SherifEhab10) March 17, 2024
حريق هائل في مول تجاري ومنطقة المطاعم بشارع التسعين في التجمع الخامس .
سترك يارب pic.twitter.com/jGlUM7zn4u
بدورها، توجهت عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تجاري حاليا أعمال السيطرة على الحريق.
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جدير بالذكر أن منطقة، قد شهدت حريقا هائلا أمس السبت نشب في استوديو الأهرام وامتد إلى عدد من العمارات السكنية المجاورة وأدى إلى احتراقها بالكامل، وتسبب ذلك في إصابة عدد من المواطنين
المصدر: المصري اليوم