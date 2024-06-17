الأردن.. حريق كبير بأشجار حرجية في عجلون (فيديو)

أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن حريقا كبيرا اندلع في منطقة جبل أبو نمر الحرجية بمدينة عجلون الواقعة في شمال غرب الأردن، والمحاطة بسلسلة من الجبال المرتفعة.

وذكرت مصادر الوكالة أن الدفاع المدني يواجه مشكلة كبيرة بالوصول إلى مناطق الحريق الموزعة على أكثر من نقطة، لافتة إلى أن الحرائق السابقة بذات المنطقة اضطر فيها الدفاع المدني للاستعانة بالمروحيات من أجل وقف الحرائق بها.

شاهد بالفيديو.. النيران تلتهم أشجار أبو نمر الحرجية في عجلون #عمون#الأردنpic.twitter.com/vRuxw3IQ1D — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) June 17, 2024

يذكر أنه في 23 مايو الفائت اشتعلت النيران بأشجار حرجية وأخرى معمرة في غابات عجلون، وشهدت يومها غابات عجلون اشتعال 3 حرائق في آن واحد في مناطق لواء القصبة ومنطقة عنجرة.



المصدر: RT