"حماس" تطلب من بايدن تقديم خدمة جديدة وأخيرة لنتنياهو من أجل "إنهاء مهمته في غزة"

صرح عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق بأن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الأسلحة لإنهاء المهمة سريعا" من واشنطن، هو اعتراف صريح بالفشل.

وقال الرشق: "طلب نتنياهو من أمريكا الأدوات لينهي المهمة سريعا، هو اعتراف صريح بفشله في تحقيق أي شيء حتى الآن".

وأضاف: "بعد عشرات آلاف الأطنان من المتفجرات والذخائر وطائرات التجسس الأمريكية، لم يبق أمام بايدن إلا أداة واحدة يقدمها لنتنياهو المعروف ببخله وفساده، ثمن تذكرة طائرة يعود بها إلى بولندا".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس الثلاثاء، رفض الإدارة الأمريكية وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة خلال الشهرين الماضيين بأمر "غير معقول"، معربا عن أمله بإزالة العقبات.

واقتبس نتنياهو من تصريح نظيره البريطاني ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية لواشنطن الذي قال وقتها: "أعطونا الأسلحة وسنقوم بالمهمة"، وقال نتنياهو: "وأنا أيضا أكرر قوله: أعطونا الأسلحة وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".

وفي أوائل شهر مايو الماضي، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحديث كان عن دفعة واحدة من المساعدات العسكرية.

ولاحقا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه سيوقف إمداد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية إذا توسعت العملية العسكرية في قطاع غزة إلى مدينة رفح، وعلى حد قوله، لم يحدث هذا بعد.

ومساء اليوم الأربعاء، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الأربعاء، بأن حركة "حماس" هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، مشددا على أنه لا يمكن إعادة كل المختطفين بالوسائل العسكرية.

كما أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله "نحن ندفع ثمنا باهظا في الحرب لكننا لا يمكن أن نبقى صامتين".

المصدر: RT