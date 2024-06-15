رئيسة المفوضية الأوروبية تحمل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا

حاولت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلقاء اللوم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على روسيا، رغم تصريحات العديد من الخبراء بأن العقوبات وجهت ضربة للاقتصاد العالمي.

وقالت في كلمتها أثناء افتتاح مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا: "إن أصداء الأزمة الأوكرانية تتردد في جميع أنحاء العالم، فقد ارتفعت أسعار الطاقة وكذلك أسعار المواد الغذائية".

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وألقت أورسولا فون دير لاين اللوم عن "ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم على روسيا"، على الرغم من حقيقة أن العديد من الخبراء في روسيا، والغرب، صرحوا مرارا وتكرارا بأن العقوبات المفروضة على موسكو غير فعالة بل وجهت ضربة للاقتصاد العالمي.

وقد أفادت روسيا بأن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات، مؤكدة أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، فيما يبقى الهدف الرئيسي للغرب هو تفاقم حياة الملايين من الناس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد طرح يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

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وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا. لكن الجانب الأوكراني رفض هذه المبادرة.

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي