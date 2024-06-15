غروسي يعلن عدم مشاركته مباشرة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه لن يشارك مباشرة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.

وقال غروسي في مقابلة مع "أوكرينفورم"، ردا على سؤال عما إذا كان سيشارك في الاجتماع في سويسرا: "لا، لن أشارك بشكل مباشر".

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وأوضح أن هذا القرار هو رغبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في "عدم خلط الاعتبارات السياسية مع العمل الفني".

وستعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. وأكدت حوالي 80 دولة مشاركتها، ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على المشاركين في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا مناقشة مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كانوا يريدون "إنقاذ العالم".

المصدر: تاس