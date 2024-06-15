بوتين يهنئ رامافوزا بإعادة انتخابه رئيسا لجنوب إفريقيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

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وقال بوتين في برقية التهنئة التي نشرها الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية جنوب فريقيا. أتمنى لكم نجاحات جديدة كرئيس للدولة، وكذلك الصحة والرفاهية".

وتابع: "نحن نقدر تقديرا عاليا مساهمتك الشخصية في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وكذلك التعاون الروسي الجنوب إفريقي المثمر في إطار الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة العشرين وغيرها".

وأضاف بوتين "إنني أتطلع إلى مواصلة حوارنا البناء وعملنا المشترك بشأن القضايا الحالية المدرجة على الأجندة الثنائية والدولية، ويسعدني أن أرحب بكم في قمة "بريكس" في قازان يومي 22 و24 أكتوبر".

وعقد وزراء خارجية مجموعة "بريكس" اجتماعهم الأول بعد توسيع المجموعة في مدينة نيجني نوفغورد الروسية، وذلك تحضيرا للقمة المقبلة المقرر عقدها في مدينة قازان الروسية في شهر أكتوبر القادم.

المصدر: RT