نائبة ألمانية تحث الغرب على عدم اقتراف "خطأ تاريخي" عبر تجاهل إشارات "السلام" الصادرة عن موسكو

دعت النائبة الألمانية سارة فاغنكنخت الغرب للتعامل بجدية مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتسوية في أوكرانيا، وتجنب الخطأ التاريخي المتمثل برفض الإشارات الصادرة عن موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "DPA" الألمانية عن فاغنكنخت التي تشغل منصب رئيسة حزب "اتحاد سارة فاغنكنخت من أجل العقل والعدالة" قولها: "يجب على أوكرانيا والغرب تجنب الخطأ التاريخي المتمثل في الرفض الحاد للإشارات الصادرة عن موسكو واعتبارها مطالب قصوى غير واقعية".

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وأضافت: "ينبغي بدلا من ذلك أخذ مبادرة بوتين بالجدية الواجبة واعتبارها نقطة انطلاق للمفاوضات".

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي