البنتاغون يؤكد عدم توسيع الناتو في المستقبل القريب

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، إن الحلف لا ينوي التوسع أكثر في المستقبل القريب.

وأضاف الوزير: "لا أرى أي رغبة أو إشارة إلى أننا سوف نتوسع في أي وقت في المستقبل القريب".

في وقت سابق، زعم أوستن، بأن توسيع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يكن السبب في اندلاع الصراع الأوكراني.

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قبل ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الدول الغربية فعلت "الكثير من الأشياء السيئة" بحق روسيا، وخدعت السلطات الروسية وبالتالي أجبرتها على البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد بيسكوف على أن الغرب خدع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وقام بتوسيع الناتو عدة مرات.

المصدر: تاس