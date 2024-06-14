لوبان: لدينا إمكانية الفوز في الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في فرنسا

أعلنت رئيسة حزب "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، أن حزبها "قادر على الفوز في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة" وسيشكل "حكومة وحدة وطنية" في تلك الحالة.

وأكدت لوبان، خلال زيارة في إينان-بومون في شمال فرنسا اليوم الجمعة: "لدينا إمكانية الفوز في تلك الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضافت "سنجمع كل الفرنسيين من رجال ونساء أصحاب الإرادة الطيبة الذين يدركون الوضع الكارثي لبلادنا".

وتابعت: "يتعين علينا إخراج فرنسا من المأزق".

وأوضحت أنه "تعود لجوردان بارديلا رئيس "التجمع الوطني" ومرشحه لمنصب رئيس الحكومة مسألة "اختيار فريقه" عندما يحين الوقت".

وكانت رئيسة حزب "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي، رحبت بقرار رئيس البلاد إيمانويل ماكرون حل مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، وأعلنت استعداد حزبها لتولي السلطة بنفسه.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" في ذات الوقت، عن ماكرون قوله في كلمة متلفزة عقب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: "أعلن حل الجمعية الوطنية وسأوقع اليوم مرسوم إجراء الانتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليو".

ووفقا لتقديرات أولية، فاز حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بأكثر من 30% من أصوات الناخبين الفرنسيين، في الانتخابات التشريعية الأوروبية التي شهدتها فرنسا يوم الأحد، فيما حل حزب الرئيس الفرنسي "النهضة" ثانيا والاشتراكي ثالثا وحزب "فرنسا الأبية" رابعا.

المصدر: أ ف ب