برلماني روسي يذكر بـ "دليل شراكة مثمرة بين روسيا والصين" عمره 166 عاما

قال نائب رئيس مجلس الدوما ألكسندر باباكوف، إن معاهدة السلام والصداقة الروسية الصينية - "معاهدة تيانجين"، الموقعة في 13 يونيو 1858، هي دليل على الشراكة المثمرة بين روسيا والصين.

وأضاف: "لقد أرست المعاهدة، التي تم التوقيع عليها قبل 166 عاما، أسس السلام والصداقة بين روسيا والصين، والتي لا تزال تتعزز وتتطور حتى يومنا هذا. واليوم، بعد مرور أكثر من قرن ونصف، نرى كيف تحقق هذه الشراكة نتائج حقيقية. كل المشاريع المشتركة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والثقافة هي مثال واضح على مدى ما يمكننا تحقيقه من خلال العمل معا".

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وذكر باباكوف أنه تم التوقيع على الوثيقة في 13 يونيو 1858، خلال فترة صعبة لكلا البلدين، عندما كان الوضع الدولي غير مستقر للغاية.

وقال: "كانت معاهدة تيانجين نتيجة لسلسلة من الجهود الدبلوماسية والمفاوضات التي أجريت بين الإمبراطورية الروسية وإمبراطورية تشينغ. في عام 1858، وبعد عامين من المباحثات المكثفة، تم التوصل إلى اتفاق أصبح أهم مرحلة في تاريخ العلاقات الروسية الصينية".

وأوضح البرلماني الروسي، أن المعاهدة تضمنت العديد من البنود الرئيسية التي حددت التعاون المستقبلي بين روسيا والصين - تنظيم الحدود، والعلاقات التجارية، والقنصليات والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى التبادل الثقافي.

وتابع باباكوف القول: "كانت هناك دائما علاقات وروابط تاريخية عميقة بين شعبينا، ولدينا ثقافة غنية وقيم مشتركة ورغبة في السلام والاستقرار. وحين نتذكر معاهدة تيانجين، يمكننا ليس فقط الافتخار بالماضي، بل ويجب علينا أن ننظر إلى المستقبل بثقة وأمل".

في مايو الماضي، قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة إلى الصين، وكانت الزيارة الخارجية الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

المصدر: نوفوستي