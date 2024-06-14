الدفاع الروسية: تدمير 87 مسيرة جوية معادية فوق مناطق روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائل الدفاع الجوي التابعة للجيش اعترضت ودمرت الليلة الماضية 87 مسيرة جوية معادية فوق مناطق روسية، 70 منها فوق مقاطعة روستوف.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

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ووفقا لبيان الوزارة، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و6 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و6 طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و70 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار فوق أراضي جمهورية القرم.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي مهاجمة الحدود والمناطق الوسطى من روسيا باستخدام الطائرات بدون طيار.

وفي معظم الحالات تتعرض المناطق الحدودية في بيلغورود، كورسك، بريانسك وشبه جزيرة القرم للهجوم بهذا النوع من الأسلحة. وبدورها تعمل وسائط الدفاع الجوي الروسية على التصدي لهجمات العدو.

المصدر: تاس