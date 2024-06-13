مكتب المدعي العام الروسي يحيل قضية الصحفي الأمريكي غيرشكوفيتش إلى القضاء

صدق مكتب المدعي العام الروسي على لائحة الاتهام بحق إيفان غيرشكوفيتش الصحفي بصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية المتهم بالتجسس، وأحال قضيته إلى المحكمة.

أفاد بذلك أندريه إيفانوف المتحدث باسم مكتب المدعي العام، مضيفا أن القضية الجنائية أحيلت إلى محكمة سفيردلوفسك الإقليمية للنظر في جوهرها.

وأوضح المتحدث أن "التحقيق أثبت ووثق قيام الصحفي الأمريكي بصحيفة وول ستريت جورنال غيرشكوفيتش في مارس 2023، وبناء على تعليمات من وكالة المخابرات المركزية، بجمع معلومات سرية في مقاطعة سفيردلوفسك حول أنشطة مؤسسة "أورالفاغونزافود" الدفاعية لإنتاج وإصلاح المعدات العسكرية".

ووفقا للتحقيق، فقد كان غيرشكوفيتش لدى تنفيذه مهمته يلتزم السرية بشكل دقيق. وقام بإجراءات التحقيق الأولي معه قسم التحقيق في هيئة الأمن الفيدرالية الروسية.

وتم اعتقال غيرشكوفيتش في يكاترينبرغ نهاية مارس 2023. وحسبما أفاد الأمن الفيدرالي آنذاك، فقد كان يحاول الحصول على معلومات سرية حول أنشطة إحدى مؤسسات المجمع الصناعي العسكري. ويواجه غيرشكوفيتش عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، علما أنه لا يعترف بالذنب.

المصدر: "تاس"