الخارجية الأمريكية تعد عرضا جديدا لتبادل سجينيها لدى روسيا غيرشكوفيتش وويلان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تستعد لتقديم عرض جديد لموسكو لتبادل إيفان غيرشكوفيتش، وبول ويلان المدانين بالتجسس في روسيا.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن روجر كارستينز والذي يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية خلال اجتماع مع مجموعة "كُتاب الدفاع بواشنطن": "نحن نحاول جمع ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة. ونأمل أن نتمكن من العثور على شيء ما يثير اهتمام الروس، إلى الحد الذي يدفعهم لإرجاع بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش إلينا".

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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد نهاية الشهر الفائت أن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع واشنطن بشأن تبادل الأسرى في إطار الاتفاقيات بين رئيسي البلدين، لكن الولايات المتحدة تستخدم "أساليب غير نزيهة".

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الأمن الفدرالية الروسية، أعلنت في مارس العام الماضي، احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاترينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

كما يقضي الأمريكي بول ويلان عقوبة السجن بعد أن صدر في حقه حكما بالسجن 16 عاما في روسيا في عام 2020 بتهمة التجسس.

المصدر: تاس