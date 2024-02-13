بلينكن يتصل بالأمريكي ويلان المدان بتهمة التجسس في روسيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل هاتفيا بالمواطن الأمريكي بول ويلان المحكوم عليه بالسجن في روسيا بتهمة التجسس، وأكد له أن واشنطن تعمل على الإفراج عنه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن بلينكن "أكد لبول ويلان أننا معه ولم ننسه وسنواصل العمل على الإفراج عنه".

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وأشار إلى أن هذا كان ثالث اتصال من هذا القبيل.

وأكد ميلر أن الإفراج عن ويلان من "الأولويات العليا" ليس فقط بالنسبة لبلينكن، بل وللرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا.

يذكر أن الأمريكي بول ويلان حكم عليه بالسجن 16 عاما في روسيا في عام 2020 بتهمة التجسس. وتعتبره الخارجية الأمريكية "شخصا محتجزا بشكل غير قانوني"، وتبذل جهودا من أجل الإفراج عنه وعن الأمريكي الآخر إيفان غيرشكوفيتش المحكوم عليه بالسجن بتهمة التجسس أيضا.

المصدر: نوفوستي