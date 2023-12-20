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بلينكن: نبذل جهودا لإعادة ويلان وغيرشكوفيتش المعتقلين في روسيا

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بلينكن: نبذل جهودا لإعادة ويلان وغيرشكوفيتش المعتقلين في روسيا
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المتهم بالتجسس في روسيا
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن السلطات الأمريكية تبذل جهودا حثيثة لإعادة الأمريكيين بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش المعتقلين في روسيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "بشأن روسيا وإيفان (غيرشكوفيتش) وبول ويلان بوسعي القول إننا نعمل بنشاط على هذه القضية ولن ندخر أي جهد لإيجاد طريقة لإعادتهما إلى الوطن بأسرع ما يمكن".

ولم يكشف بلينكن عن أي تفاصيل بشأن القضية.

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وكانت السلطات الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن تقدمها "بمقترح جدي" لروسيا بهذا الشأن ولكنها رفضته، بينما موسكو لم تؤكد صحة هذه التصريحات.

يذكر أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش اعتقل في روسيا في مارس عام 2023 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. وتتهمه السلطات الروسية بجمع معلومات سرية عن الصناعات الدفاعية الروسية.

أما الأمريكي بول ويلان، فقد تم توقيفه في موسكو في ديسمبر 2018. وحكم عليه بالسجن 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: نوفوستي

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