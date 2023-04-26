زاخاروفا: الولايات المتحدة نفسها لم تدرج بول ويلان في صفقة تبادل السجناء

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة نفسها لم تدرج بول ويلان في صفقة تبادل السجناء، معبرة عن دهشتها من حضور شقيقة ويلان جلسة مجلس الأمن الدولي.

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وقالت لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "من الغريب جدا إحضار أقارب بول ويلان إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التعددية. على الرغم من أن عملية تبادل السجناء جرت مؤخرا واختارت خلالها الحكومة الأمريكية إعادة لاعبة كرة السلة الأمريكية (بريتني غرينير) المدانة بتهمة تهريب المخدرات إلى وطنها وليس بول ويلان".

عرضت الولايات المتحدة على روسيا العام الماضي صيغة ما لصفقة تبادل السجناء بمشاركة بول ويلان وبريتني غرينير. وتم تنفيذ هذه الصفقة في شكل محدود وأدت فقط إلى إطلاق سراح غرينير، التي تم استبدالها بالمواطن الروسي فيكتور بوت.

وتم احتجاز بول ويلان في موسكو في 28 ديسمبر 2018 بتهمة التجسس، وحكم عليه بالسجن 16 عاما.

المصدر: نوفوستي