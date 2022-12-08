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شاهد لحظة تبادل بوت وغرينير في مطار أبو ظبي

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نشر جهاز الأمن الفدرالي الروسي مشاهد توثق لحظة تبادل الروسي فيكتور بوت مقابل لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير في مطار أبو ظبي اليوم الخميس.

وسبق أن ذكرت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا أن بوت وغرينير قد عُفي عنهما ولن يقضيا ما تبقى من عقوبتيهما. 

وحكمت المحكمة الأمريكية على بوت عام 2012 بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة الاتجار بالأسلحة بشكل غير قانوني.

كما حكمت المحكمة الروسية على لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير عام 2022، بالسجن 9 سنوات بتهمة تهريب المخدرات.

المصدر: وكالات

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