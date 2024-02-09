بوتين يكشف موقف موسكو من مشكلة الصحفي الأمريكي غيرشكوفيتش المتهم بالتجسس

عبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أملها في الإسراع بإطلاق سراح مراسلها إيفان غيرشكوفيتش المتهم بالتجسس، بعد أن أتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذكر مثل هذا الاحتمال.

وفي مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، ولاقت متابعات واسعة جدا على مستوى العالم، كشف الرئيس الروسي أن أجهزة المخابرات في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة تناقش قضية غيرشكوفيتش.

إقرأ المزيد

إلى ذلك، لم يستبعد الرئيس الروسي أن ينتهي المطاف بالصحفي على أرض بلده، إلا أنه أكد أن حل هذه المشكلة ممكن "مع تحرك مقابل من جهة شركائنا".

وأضاف بوتين: "أريده أيضا أن يعود إلى وطنه في نهاية المطاف.. أنا صادق تماما في هذه القضية. لكن اسمحوا لي أن أقول مرة أخرى: الحوار مستمر. كلما أخرجنا الأمور من هذا النوع إلى العلن، كلما أصبح حلها أكثر صعوبة. كل شيء يجب أن يتم بطريقة هادئة".

من جهتها، قالت الصحيفة الأمريكية في بيان: "لقد حمستنا الجهود الروسية التي تبذل من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد إيفان إلى وطنه ونأمل أن يؤدي ذلك إلى إطلاق سراحه بسرعة وإعادته إلى عائلته وغرفة الأخبار لدينا".

إقرأ المزيد

هذا وقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 30 مارس الماضي أن غيرشكوفيتش اعتقل في مدينة يكاترينبرغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

وبحسب الأمن الروسي، قام الصحفي الأمريكي بجمع معلومات تعتبر سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي". وكانت محكمة العاصمة موسكو قد قررت توقيف الصحفي نهاية ذلك الشهر لمدة شهرين.

المصدر: RT