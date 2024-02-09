مقابلة كارلسون مع بوتين تحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة على X في أقل من 3 ساعات

حققت المقابلة التي أجراها الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من 30 مليون مشاهدة في أقل من 3 ساعات بعد نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي X.

وخلال الفترة المذكورة، قام 335 ألف مستخدم بوضع علامة "أعجبني" على المقابلة المنشورة.

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وفي وقت سابق، تمت الإشارة إلى أن المقابلة حصلت على موقع X (تويتر سابقا)، على مليون مشاهدة خلال ثماني دقائق، وعلى 3.6 مليون مشاهدة خلال 21 دقيقة، وعلى 10 ملايين مشاهدة خلال 51 دقيقة، وعلى20 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين بقليل.

ومن المعروف، أن المقابلة المذكورة، أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.

ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أمس الخميس، في حسابه على أحد موقع التواصل الاجتماعي، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

المصدر: تاس