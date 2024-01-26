محكمة موسكو تمدد فترة اعتقال الصحفي الأمريكي غيرشكوفيتش

مددت محكمة منطقة ليفورتوفو في موسكو، فترة اعتقال الصحفي إيفان غيرشكوفيتش مراسل صحيفة وول ستريت جورنال، المتهم بالتجسس، وذلك حتى 30 مارس المقبل.

وقال مصدر في المحكمة لمراسل نوفوستي: "مدد قرار المحكمة فترة احتجاز إيفان غيرشكوفيتش، المتهم بارتكاب جريمة بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الجنائية الروسي، لمدة شهرين، أي حتى 30 مارس".

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في 30 مارس عام 2023، أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، احتجاز الصحفي إيفان غيرشكوفيتش في مدينة يكاتيرينبورغ من مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح حكومة الولايات المتحدة.

وتؤكد المخابرات الروسية، أن هذا الأمريكي قام بجمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي". وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه تم القبض على غيرشكوفيتش متلبسا بالجرم المشهود.

المصدر: نوفوستي