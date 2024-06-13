أوكرانيا تعتزم توقيع مذكرة تفاهم مع أكبر شركة صناعات عسكرية ألمانية

تعتزم وزارة الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا وشركة الصناعات العسكرية "راينميتال" توقيع مذكرة تفاهم تحدد إطار التعاون الاستراتيجي في السنوات القادمة.

وقال أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية: "نحن نتفاوض بالفعل على إنشاء مشروع مشترك لإنتاج ذخيرة المدفعية في أوكرانيا".

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وأضاف: "نعتزم هذا العام أيضا تسليم الدفعة الأولى من مركبات قتال المشاة "لينكس" إلى البلاد وفي المستقبل القريب سنبدأ في إنتاج هذا النوع من المعدات في أوكرانيا".

في الوقت نفسه، أكد بابيرغر على أنه لم يتم التوقيع بعد على اتفاقية رسمية بشأن توريد المركبات، ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية أيضا عمليات التدريب والصيانة والإصلاح.

وتهدف المذكرة الموقعة في إطار مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في برلين أيضا إلى صيانة وتحديث مرافق الإنتاج الأوكرانية الحالية من أجل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين انطلاق مشروع مشترك على أراضي بلاده مع ألمانيا يعتبر الأول من نوعه ويهدف لإصلاح وإنتاج المركبات الحربية المدرعة.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا صرحت بأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع شروط التسوية، كما وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع و"تلعب بالنار". وأكد الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في التفاوض وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: تاس