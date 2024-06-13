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كندا ترسل أول دفعة ناقلات جنود مدرعة إلى أوكرانيا (فيديو)

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كندا ترسل أول دفعة ناقلات جنود مدرعة إلى أوكرانيا (فيديو)
Gettyimages.ru
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أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير أن بلاده أرسلت أول 4 ناقلات جنود مدرعة من أصل 50 إلى أوكرانيا.

وكتب بلير عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم إرسال أول 4 ناقلات جنود مدرعة جديدة من أصل 50 صممها عمال كنديون إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "الجيش الأوكراني سيخضع هذا الصيف لتدريب على ناقلات الجنود الكندية، والتي تشبه من حيث التصميم مدرعات "سترايكر" الأمريكية".

وأشار إلى أن كندا أرسلت سابقا معدات مماثلة إلى الأوكرانيين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد خلال اجتماع مع مدراء وكالات أنباء عالمية كبرى في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، أن إمداد كييف بأسلحة غربية يعد مشاركة مباشرة في الصراع.

ولم يستبعد بوتين إمكانية توريد أسلحة روسية لأطراف معادية للغرب بحيث يتم توجيه ضربات لأهداف حساسة تعود للدول التي تسلح أوكرانيا.

 

المصدر: منصة "إكس"

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