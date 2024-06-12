السفارة الروسية في طرابلس تحتفل بيوم روسيا وتؤكد على التعاون والاستقرار في ليبيا

أقامت السفارة الروسية في ليبيا فعالية خاصة في فندق المهاري بالعاصمة الليبية طرابلس، بمناسبة يوم روسيا الوطني.

وصرح السفير الروسي لدى ليبيا، إيدار أغانين، خلال الاحتفالية، بأن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج "عودة الحياة والاستقرار في ليبيا"، الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وأكد أغانين أن حضور عدد من المسؤولين الرفيعي المستوى في هذا الحدث يعكس جدية الاتفاقيات والخطوات العملية التي تُتخذ في مجالات متعددة، بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والرياضية، فضلاً عن التنسيق السياسي الدولي.

وأضاف أن زيارات المسؤولين الليبيين إلى موسكو تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وأشار أغانين إلى أنه قبل أسبوعين تم افتتاح مركز لإصدار التأشيرات في طرابلس، مما يتيح للمواطنين الليبيين والطلاب والسياح الحصول على تأشيرات السفر إلى روسيا دون الحاجة للسفر إلى تونس.

كما أعرب عن أمله في أن يتمكن المواطنون الروس من زيارة ليبيا بعد استقرار الأوضاع، للتعرف على الثقافة الليبية العريقة والاستمتاع بالمأكولات الشهية الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا وليبيا تشهد تطورا إيجابيا، حيث يعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال التبادل الثقافي والاقتصادي، وتقديم الدعم لعملية بناء السلام والاستقرار في ليبيا.

المصدر: RT