بكين: الإجراءات الأمريكية بشأن أشباه الموصلات تنتهك قواعد التجارة الدولية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء أن الإجراءات الأمريكية للحد من حصول الصين على تكنولوجيات أشباه الموصلات تنتهك قواعد التجارة الدولية.

وفي وقت سابق، ذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس مسألة فرض مزيد من القيود على وصول الصين إلى تقنيات أشباه الموصلات المستخدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن المعتقد أن تؤثر هذه الإجراءات على بنية الرقائق المتقدمة المعروفة باسم Gate All-around (GAA).

وقال لين جيان إن "تصرفات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير باستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية. وقد عارضت الصين ذلك بشدة دائما".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، من ناحية تعرب عن أملها في إجراء حوار مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى تناقش إمكانية الضغط على الصينيين في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا، بحسب قوله، يظهر الوجه المنافق للجانب الأمريكي الذي يقول شيئا ويفعل شيئا آخر عكسه.

وأكد الدبلوماسي أن "تصرفات الولايات المتحدة لن تكون قادرة على وقف التقدم العلمي والتكنولوجي في الصين، بل يمكنها فقط أن تلهم الشركات الصينية لتصبح أكثر استقلالية".

وأضاف أن الصين ستواصل مراقبة تصرفات الولايات المتحدة في هذا المجال وستحمي مصالحها المشروعة بحزم.

وفي أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن إدخال سلسلة من القواعد التي تحد من تصدير المعدات والمكونات اللازمة لإنتاج الرقائق المتقدمة للشركات الموجودة في الصين.

وبعد ذلك بعام، نشرت وزارة التجارة الأمريكية سلسلة من القيود الجديدة على تصدير مثل أشباه الموصلات هذه. وغيرت القواعد تعريفات رقائق الذكاء الاصطناعي وأدخلت متطلبات ترخيص إضافية لتوريدها إلى أكثر من 40 دولة لتجنب إعادة بيعها للصين.

المصدر: RT