أفادت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو اليوم الأربعاء بأن أكثر من نصف الشركات الأوكرانية تعاني من نقص في القوى العاملة.

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وأوضحت سفيريدينكو خلال مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في برلين أن نحو 57% من الشركات في البلاد تعاني من نقص في الأيدي العاملة خلال الأزمة الأوكرانية، وعمليات التجنيد الإجباري التي تتم.

وأقرت سفيريدينكو في وقت سابق بأن تعبئة المتخصصين في صفوف القوات الأوكرانية أصبحت واحدا من أكبر التحديات الجدية أمام الاقتصاد الوطني، ولتعويض نقص القوى العاملة، تعتزم السلطات إعادة تأهيل النساء للعمل في المهن التي كانت تعتبر عادة "ذكورية".

وفي 18 مايو، دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

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وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".

وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.

المثدر: نوفوستي