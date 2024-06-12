بوتين يصادق على اتفاقية حول "القمر" مع الصين وتجارية مع إيران ويلغي اتفاقية ثقافية مع كييف

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على اتفاقيتين تخصان مجالات التعاون مع كل من الصين وإيران ووقع على قانون إلغاء اتفاقية افتتاح المراكز الثقافية مع أوكرانيا.

وافق الرئيس الروسي على الاتفاقية التي جرى توقيعها بين موسكو وبكين في 25 نوفمبر 2022 لإنشاء إطار تنظيمي وقانوني للتعاون في إنشاء وتشغيل محطة لاستكشاف واستخدام القمر للأغراض السلمية.

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وتحدد الاتفاقية مجالات وأشكال التعاون، وإجراءات التمويل، وتحدد خطة مرحلية لتنفيذ المشروع، وتنظم قضايا الضرائب والجمارك، وقضايا مراقبة الصادرات، كما تضع آلية لحل النزاعات في حالة وجود خلافات بين الطرفين.

التجارة الحرة بين "الاتحاد الأوراسي" وإيران

وفي سياق آخر، وقع بوتين على اتفاقية التجارة الحرة بين "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" وإيران على أن يجري نشر الوثيقة على الموقع الإلكتروني للنشرة الرسمية للأعمال القانونية.

يشار إلى أن الاتفاقية، الموقعة في سان بطرسبورغ يوم 25 ديسمبر 2023، وللتصديق عليها من قبل الحكومة الروسية، تهدف لتحرير وتبسيط إجراءات التجارة بين دول "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" وإيران من خلال تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية ودعم التفاعل الاقتصادي والتجاري.

وتوقع نائب وزيرة التنمية الاقتصادية الروسي، فلاديمير إيليتشيف، أن الاتفاقية ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وبالتالي، بحلول عام 2025، من المتوقع زيادة حجمها إلى 1.1 مليار دولار.

كما ترى الوزارة أن هذه الاتفاقيات ستساعد في تنفيذ مشاريع تطوير ممر النقل "شمال -جنوب".

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إلغاء اتفاقية المراكز الثقافية مع أوكرانيا

وفي سياق مختلف، صادق بوتين على قانون إلغاء الاتفاقية مع أوكرانيا بشأن المراكز الثقافية.

وجاء هذا القانون على خلفية الإغلاق الفعلي للمراكز الثقافية وعدم وجود آفاق لاستئناف نشاطها على الأسس القانونية السابقة. وقد تم التوقيع على الاتفاقية في موسكو في فبراير 1998 ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 2012.

ونصت حينها على افتتاح المركز الروسي للعلوم والثقافة في كييف والمركز الثقافي الوطني لأوكرانيا في موسكو. بحسب هو مبين، في عام 2014، أصبحت ظروف تشغيل المركز الروسي في كييف صعبة للغاية وتعرض لهجمات متكررة من قبل الجماعات القومية، وبعد أن فرضت أوكرانيا عقوبات على مؤسسة "روسسترودنيتشوسفو" الروسية للتعاون الإنساني والثقافي في عام 2021، اضطر المركز الثقافي الروسي إلى وقف نشاطاته بالكامل .

بدوره أوقف المركز الأوكراني في العاصمة الروسية أنشطته في فبراير 2022 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وكييف.

وبذلك يكون الاتفاق لاغيا بسبب الإغلاق الفعلي للمراكز وعدم وجود آفاق لاستئناف نشاطها على الأسس القانونية السابقة.

المصدر: وكالات