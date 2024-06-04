مسؤول: إيران قدمت مذكرة للحصول على صفة مراقب في الاتحاد الأوراسي

صرح رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية باخيتجان ساغينتايف بأن إيران أبدت اهتمامها بالحصول على صفة دولة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وقال ساغينتايف في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع المجلس الحكومي الدولي الأوراسي اليوم الثلاثاء: "أود أن أبلغكم بأن شريكتنا التجارية إيران أعربت عن اهتمامها بالحصول على صفة دولة مراقب".

وأضاف: "لقد تلقينا مذكرة بهذا الشأن في 27 مايو، سيتم النظر فيها وفقا للإجراءات المعتمدة".

وكانت إيران وقعت مع الاتحاد الأوراسي اتفاقية جديدة للتجارة الحرة لتحل محل الاتفاقية المؤقتة المعمول بها منذ العام 2019.

ويضم الاتحاد الأوراسي حاليا أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا، فيما يتمتع كل من أوزبكستان وكوبا ومولدوفا بصفة دولة مراقب فيه.

وأنشئ الاتحاد مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.

وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

المصدر: "نوفوستي"