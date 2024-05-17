بوتين يصف الخطط الروسية الصينية لاستكشاف القمر بأنها "مثيرة للاهتمام وواعدة للغاية"

تضع روسيا والصين خطط الاستكشاف المشترك للقمر، وهي مشاريع مثيرة للاهتمام وواعدة للغاية، على الرغم من أنها تتطلب استثمارات كبيرة.

صرح بذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء عقده مع طلاب وأساتذة جامعة هاربن للفنون التطبيقية.

وأضاف قائلا: "بالنسبة للقمر، لدينا خطط معينة مع الأصدقاء والمتخصصين الصينيين، وهي مشاريع تحتاج لرؤوس أموال ضخمة، لكنها مثيرة جدا للاهتمام وواعدة للغاية".

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يذكر أن "روس كوسموس" والصين وقعتا في مارس عام 2021 مذكرة تفاهم وتعاون بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية. وسترسل إلى القمر في إطار تنفيذ البرنامج القمري المحطات الأوتوماتيكية "Chang'e-6" و"Chang'e-7" و"Chang'e-8".

سيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الرئيسية، التي ستجعل من الممكن البدء في بناء مجمع من مرافق البحث التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.

وستتحقق البعثة القمرية الروسية الأولى عام 2026، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028.

وقال رئيس مؤسسة "روس كوسموس" يوري بوريسوف في مطلع مارس الماضي إن روسيا والصين تدرسان إمكانية إطلاق محطة للطاقة النووية إلى القمر أعوام 2033-2035 ونشرها على سطحه.

المصدر: RT