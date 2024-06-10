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مودي يكشف عن حكومته الائتلافية

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مودي يكشف عن حكومته الائتلافية
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الهندي نانيدرا مودي
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كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين عن تشكيل حكومته الائتلافية بعد انتكاسة مفاجئة في الانتخابات أفقدت حزبه القومي الهندوسي الغالبية المطلقة.

وأدى أعضاء حكومة مودي البالغ عددهم 71 اليمين الدستورية الأحد بعده مباشرة، وبينهم 11 عضوا من حلفاء الائتلاف حصلوا على حقائبهم مقابل دعمهم له، ومن بين هذه الحقائب خمسة من أهم 30 منصبا وزاريا.

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ويهيمن الأعضاء القديمون في حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي على القائمة، مع عدم تغيير في المناصب الرئيسية، ما يشير إلى استمرار السياسة السابقة. 

ومن بين هؤلاء الوزراء راجناث سينغ، وأميت شاه ونيتين غادكاري ونيرمالا سيتارامان وإس جايشانكار الذين احتفظوا بمناصبهم كوزراء للدفاع والداخلية والنقل والمالية والخارجية على التوالي.

وعُيّن رئيس حزب بهاراتيا جاناتا القوي جاغات براكاش نادا وزيرا للصحة.

وتشمل المناصب الممنوحة لقادة من أحزاب الائتلاف وزارة الطيران المدني التي سُلمت إلى كينجارابو راموهان نايدو من حزب تيلغو ديسام، أكبر حليف لحزب بهاراتيا جاناتا.

وتشمل مناصب أخرى أسندت إلى أعضاء في الائتلاف وزارات أصغر مثل الصناعات الثقيلة وصناعة الأغذية ومصائد الأسماك.

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ولم تضم تشكيلة ولاية مودي الثالثة مشرعين مسلمين بخلاف الحكومتين السابقتين اللتين تشكلتا بعد فوز حزب بهاراتيا جاناتا اليميني بالغالبية.

هذا وفاز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الهندي بعد صدور نتائج الانتخابات.

 

المصدر: أ ف ب 

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