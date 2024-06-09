ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة

أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الهند لولاية ثالثة الأحد، بعد انتخابات لم يحقق فيها النتائج المتوقعة، ما أرغمه على الاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

تعهد مودي الذي كان محاطا بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، بحماية الدستور الهندي.

هذه هي الولاية الثالثة على التوالي لمودي كرئيس للوزراء، بعد فوزه، بالانتخابات الأخيرة وإن لم يكن الفوز مطلقا. وبأدائه لليمين يكون أول زعيم يتولى ثلاث ولايات متتالية منذ أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو.

فاز التحالف الوطني الديمقراطي بقيادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بأكثر من نصف المقاعد في مجلس النواب بالبرلمان الهندي بعد صدور نتائج الانتخابات.

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ووفقا للبيانات الصادرة بعد فرز الأصوات، فاز التحالف بأكثر من 85% من الأصوات، وبـ 276 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا.

وحل التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة ثانيا، ويضم 28 حزبا، حيث أنه فاز بـ 205 مقاعد.

وكان ما يقرب من 970 مليون شخص، أي أكثر من 10% من سكان العالم، مؤهلين للتصويت في الانتخابات البرمانية الهندية.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 66% في المتوسط بحسب البيانات الرسمية.

المصدر: AFP