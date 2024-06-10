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محتجون يملؤون جدرانا ونصبا تذكارية أمريكية حول البيت الأبيض برسومات وشعارات مؤيدة لغزة (فيديو)

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محتجون يملؤون جدرانا ونصبا تذكارية أمريكية حول البيت الأبيض برسومات وشعارات مؤيدة لغزة (فيديو)
Globallookpress
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ملأ محتجون مناصرون لفلسطين جدران والنصب التذكارية في محيط البيت الأبيض بالرسومات الداعمة لحرية فلسطين وضد الحرب الإسرائيلية على غزة، وطالبوا واشنطن بالعمل على الوقف الفوري للمجازر.

وفي وقت سابق من مساء أمس تجمع آلاف الناشطين في وسط العاصمة واشنطن للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين وطوقوا البيت الأبيض، مطالبين بوقف توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقام الناشطون بمد شريط أحمر، واصطفوا حول محيط البيت الأبيض بأكمله، ورددوا شعارات "الحرية لفلسطين" و"أوقفوا احتلال غزة".

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي الرسومات والشعارات التي خطها المؤيدون لغزة على تماثيل المشاركين في حرب الاستقلال الأمريكية جيلبرت دي لافاييت والكونت دي روشامبو، بالإضافة إلى تمثال الرئيس الـ7 للولايات المتحدة، أندرو جاكسون.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الحديقة تعمل على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العمل، وقد تمكن الموظفون بالفعل من مسح بعض الكتابات على الجدران.

المصدر: وكالات

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