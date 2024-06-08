مناصرون لفلسطين يستعدون لحصار البيت الأبيض والسلطات الأمريكية تعزز إجراءاتها الأمنية

يستعد ناشطون مناصرون لفلسطين لتنظيم حصار لمجمع البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن مطلع الأسبوع للمطالبة بالوقف الفوري للحرب في قطاع غزة الأمر الذي أدى لتشديد الإجراءات الأمنية في المكان.

ويخطط الناشطون المؤيدون لفلسطين للمطالبة خلال احتجاجهم بإنهاء الحرب في غزة وبوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، ما دفع بالسلطات إلى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية حول مجمع البيت الأبيض بما في ذلك إقامة سياج.

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وذكرت جماعات مناصرة ونشطاء مثل حركة "كود بينك" النسائية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أمس الجمعة، أنه من المقرر تنظيم مظاهرات اليوم السبت، بمناسبة مرور 8 أشهر على الحرب في غزة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت شهورا من الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب تراوحت بين مسيرات في واشنطن ووقفات احتجاجية بالقرب من البيت الأبيض، وأيضا إغلاق الجسور والطرق بالقرب من محطات القطارات والمطارات في مدن متعددة ومخيمات في العديد من الجامعات.

وخلال ذلك، استقال ما لا يقل عن 8 مسؤولين من إدارة الرئيس جو بايدن بسبب معارضتهم لسياسته. وعطل المتظاهرون بعض فعاليات حملة إعادة انتخاب بايدن.

بدوره، قال متحدث باسم "جهاز الخدمة السرية" الأمريكي: "استعدادا للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، تم اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة العامة بالقرب من مجمع البيت الأبيض".

المصدر: وكالات