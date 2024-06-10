نمو كبير في الطلب على دراسة اللغة الروسية في إفريقيا

أكد نائب وزير التعليم الروسي دينيس غريبوف تسجيل نمو قياسي للطلب على دراسة اللغة الروسية في الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة.

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وقال غريبوف على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "ترتفع الديناميكيات، ونشهد بالفعل طلبا حتى في مراكز التعليم الروسي المفتوحة التي تعمل في القارة الإفريقية والرغبة الكبيرة في دراسة اللغة الروسية بين الأطفال والكبار وممثلي مختلف المجالات الاقتصادية. وفي السنوات الأخيرة كانت الديناميكيات متفجرة، وخاصة خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية".

وأشار إلى أن نحو 4 آلاف طلب لدراسة اللغة الروسية جاء إلى مركز اللغة الروسية في الجزائر خلال يوم واحد منذ فتح أبوابها.

ووفقا لوزارة التعليم الروسية "يتعلم في المعاهد الروسية اليوم 37 ألف طالب من الدول الإفريقية وفي الكليات – 200 طالب.

ويعمل في الدول الإفريقية في الوقت الراهن نحو 30 مركز لتدريس اللغة الروسية.

المصدر: تاس