تونس.. افتتاح المنتدى العالمي لمدرسي اللغة الروسية ويجمع مختصين في العالم العربي

تنظم الجمعية الدولية لمدرسي اللغة والآداب الروسية منتدى في تونس يجمع مختصين في اللغة الروسية في العالم العربي.

ويجري تنظيم منتدى Terra Rusistica من قبل الجمعية الدولية لمدرسي اللغة والآداب الروسية في تونس من 15 إلى 19 افريل 2024.

ويشارك في الحدث مدرسو اللغة والآداب الروسية من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الجمعية في بيان أن شركاء الحدث هم الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية وقسم اللغات الشرقية بالمعهد العالي للغات بتونس التابع لجامعة قرطاج والبيت الروسي في تونس. ويعقد المنتدى بدعم من مؤسسة "العالم الروسي".

وأكدت أن اختيار تونس كمكان لعقد منتدى Terra Rusistica ليس عشوائيا "إذ تعتبر إلى هذه اللحظة البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي يتم فيه تدريس اللغة الروسية كمادة لغوية اختيارية ضمن المناهج الدراسية للمدارس العامة الإعدادية والثانوية، ويتلقى التعليم فيها حوالي 1200 تلاميذ. وفي تونس تعمل مؤسسة وطنية متخصصة في تحضير خبراء في اللغة الروسية حيث يقدم المعهد العالي للغات بتونس التابع لجامعة قرطاج تأهيلًا للخبراء ومعلمي اللغة الروسية".

في العام 2022 تم تأسيس الجمعية التونسية لأساتذة اللغة والآداب الروسية. والقطاع التعليمي الدوري ممثل على نطاق واسع في تونس أيضا، فقد جرى تنظيم دورات اللغة الروسية لأكثر من 50 سنة تحت رعاية المركز الروسي للعلوم والثقافة، ويجري افتتاح مدارس التعليم الخاصة التي تعلم الأطفال الناطقين باللغتين (الروسية من ضمنهما).

وبرنامج المنتدى القادم مُعد بطريقة تهدف إلى عرض الإنجازات العلمية والمنهجية للمتخصصين في اللغة الروسية في تونس في جميع المستويات التعليمية المعلنة. وستُخصص جلسات فرعية لتدريس اللغة الروسية كتخصص (لأساتذة الجامعات)، وكذلك اللغة الروسية كمادة دراسية (لممثلي الجامعات والمعلمين المدرسيين). وستُعقد نقاشات حول تدابير محددة تسمح بتعزيز وتوسيع نطاق اللغة الروسية في المنطقة ضمن جلسة نقاش بعنوان "وضع اللغة الروسية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط: الحالة الراهنة والآفاق".

وسيشارك في النقاش ممثلون عن وزارة التعليم التونسية، ووزارة الخارجية الروسية والوكالة الاتحادية الروسية لشؤون رابطة الدول المستقلة والمواطنين المقيمين بالخارج والتعاون الإنساني الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم في المنتدى عرض مشاريع جديدة متقدمة في مجال اللغة الروسية للتلاميذ، وستُقام ورشات عمل حول استخدام مجموعات البيانات اللغوية في تدريس اللغة الروسية، بالإضافة إلى ورش عمل في مجالي اللغويات والإبداع الأدبي.

وسيشارك في أعمال المنتدى حوالي 100 شخص - متخصصين في اللغة الروسية من تونس، وروسيا، والجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة. ويضم الوفد الروسي علماء بارزين يمثلون جامعة موسكو الحكومية، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، والمعهد الحكومي للغة الروسية بإسم ألكسندر بوشكين، وجامعة قازان (الفيدرالية)، ومعهد الأدب الروسي (بيت بوشكين) التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ومعهد الأدب باسم مكسيم غوركي.

الوفد سيقوده فلاديمير تولستوي مستشار رئيس روسيا ورئيس الجمعية الدولية لمدرسي اللغة الروسية وآدابها ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "العالم الروسي".

وجميع المعلمين المشاركين في المنتدى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتلقون كهدية الكتاب التعليمي "العالم: نحن نتعلم الروسية" للناطقين بالعربية، الذي أصدرته جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية في عام 2022. والكتب هذه مهداة من "مكتبة ليغينت".

المصدر: RT