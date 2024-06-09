البيت الأبيض يرفض الإفصاح عما إذا كان بايدن سيلتقي نتنياهو الشهر المقبل في واشنطن

رفض البيت الأبيض الكشف عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يزور الأخير واشنطن الشهر المقبل لإلقاء خطاب في الكونغرس.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في تصريح لشبكة "سي.بي.إس"، يوم الأحد: "ليس لدي ما أعلنه اليوم" مضيفا أن الرجلين على تواصل مستمر.

وأضاف سوليفان أنه "قادم لإلقاء خطاب في الكونغرس. الرئيس يتحدث معه طوال الوقت".

ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس في يوليو القادم.

وعبر سوليفان عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل زيارة نتنياهو لواشنطن.

وقال إن على حماس أن تقول ببساطة "نعم" وتوافق على المقترح المطروح على الطاولة لتحقيق ذلك.

ورحب بايدن، الذي يعود للولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الأحد قادما من فرنسا، بإنقاذ القوات الإسرائيلية لأربع رهائن كانت "حماس" تحتجزهم وتعهد بمواصلة العمل لحين الإفراج عن جميع الرهائن والتوصل لوقف لإطلاق النار.

ومن المعروف أن بايدن مؤيد قوي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة لكن علاقتهما شهدت توترا بسبب سلوك إسرائيل في الحرب.

ويخوض بايدن سباق الرئاسة سعيا لولاية ثانية في نوفمبر القادم وسط انتقادات من قاعدته السياسية التي تميل لليسار بسبب تأييده لإسرائيل في ظل الزيادة الحادة في عدد القتلى الفلسطينيين في الحملة العسكرية التي تشنها على القطاع.

وإلى جانب الدعم بالأسلحة التي تقدمها إدارة بادين لإسرائيل، استخدمت الولايات المتحدة في وقت سابق حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في قطاع غزة، كما استخدمت في مناسبة أخرى حق النقض ضد مشروع قرار يدعو للاعتراف بدولة فلسطين.

المصدر: RT + رويترز