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نيبينزيا: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين

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نيبينزيا: باستخدامها للفيتو واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين
Reuters EDUARDO MUNOZ
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "باستخدام حق النقض للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة، أظهروا مرة أخرى موقفهم الحقيقي تجاه الفلسطينيين".

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وأشار نيبينزيا إلى أن الأمر يتعلق بمسألة ما إذا كان الفلسطينيون يستحقون أن يكونوا جزءا من الأسرة العالمية وأن يشاركوا في القرارات في الحياة الدولية.

وأضاف: "بالنسبة للولايات المتحدة فإن فلسطين لا تستحق أن تكون لها دولتها الخاصة، بل هي مجرد عائق أمام تحقيق المصالح الإسرائيلية".

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" يوم الخميس ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يوصي الجمعية العامة بقبول فلسطين في المنظمة كعضو كامل العضوية.

المصدر:RT

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