بعد الفيتو الأمريكي.. الجزائر تعلن أنها ستعود بقوة لطرح العضوية الكاملة لفلسطين

أكد المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على العودة بقوة وأكثر زخما بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة حول العضوية الكاملة لفلسطين.

وأوضح عمار بن جامع "سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين".

وأعرب خلال كلمة له بعد الفيتو الأمريكي على المشروع الجزائري لقرار مجلس الأمن الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، عن امتنانه العميق باسم المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى جميع الذين صوتوا لصالح القرار الذي تم تقديمه.

وقال بن جامع إن "التأييد الساحق لتطبيق دولة فلسطين يبعث برسالة واضحة وضوح الشمس: دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة".

ووجه كلمة إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم، قائلا: "نأمل أن تفعلوا ذلك في المرة القادمة".

واختتم بن جامع قائلا: "لن تتوقف جهود الجزائر حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد

واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس، وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

كما صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية