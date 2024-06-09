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الجيش الاسرائيلي يصدر بيانا عن عملياته في غزة خلال 24 ساعة بعد استعادته 4 رهائن من قبضة حماس

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الجيش الاسرائيلي يصدر بيانا عن عملياته في غزة خلال 24 ساعة بعد استعادته 4 رهائن من قبضة حماس
AFP
رفح، قطاع غزة
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قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 التابعة له تواصل القتال في شرق دير البلح وشرق البريج بعد مشاركتها في عملية تحرير المختطفين الأربعة.

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وأضاف في بيان أن "قوات الفرقة 162 تواصل القتال الدقيق والمستند للمعلومات الاستخبارية في منطقة رفح حيث عثرت القوات على عدة فتحات أنفاق أخرى إلى جانب منصة لإطلاق قذائف هاون ووسائل قتالية أخرى. وفي مداهمة مبنى عسكري عثرت قوات الجيش على وسائل قتالية عديدة شملت مقذوفات وعبوات ناسفة وأمشاط ذخيرة وقنابل يدوية وعتادا عسكريا آخر".

وأردف: "على مدار آخر 24 ساعة جرت عدة محاولات لإطلاق قذائف هاون من منطقة مجمع الجامعة الإسلامية جنوب مدينة غزة نحو قوات الجيش العاملة في ممر وسط القطاع دون وقوع إصابات حيث تمكنت طائرات سلاح الجو من مهاجمة المنصة التي تم استخدامها ودمرتها".

وتابع: "كما أغارت طائرات سلاح الجو وقضت أمس على قائد تكتيكي من حركة الجهاد الإسلامي في وسط القطاع".

المصدر: RT

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