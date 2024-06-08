بايدن يقول إن الدول الأوروبية "ستكون في خطر" إذا نجحت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الدول الأوروبية ستكون في خطر إذا نجحت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، يوم السبت، أن "الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب، فأوروبا بأكملها ستكون في خطر، لن نسمح بذلك".

وأكد أن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب أوكرانيا. نحن نقف إلى جانب حلفائنا، ونقف إلى جانب فرنسا. أكرر أننا لن نتراجع".

كما أعرب بايدن عن اعتقاده بأن روسيا الاتحادية "لن تتوقف عند أوكرانيا".

وفي نهاية فبراير وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزاعم الواردة من الغرب حول أن روسيا تخطط لمهاجمة أوروبا بأنها هراء بهراء.

كذلك أكد بوتين باستمرار استعداد روسيا للتفاوض من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، شرط أن يتم أخذ الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية في الاعتبار.

المصدر: تاس